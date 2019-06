Zusatzticket fehlte: Saftige Strafe für Tourist

„Ich bin am Ostermontag für ein paar Tage nach Wien geflogen“, schrieb uns Ulrich B. aus Potsdam. Auf dem Flughafen Wien kaufte er eine Wochenkarte für die Kernzone 100, für die Fahrt mit der S-Bahn in die Stadt. „Auf dem Bahnsteig warteten Kontrolleure, mit denen ich in den Zug eingestiegen bin“, so der Leser weiter. Was Herr B. - wie übrigens viele andere, auch einheimische Fahrgäste - nicht wusste: Der Flughafen liegt außerhalb der Kernzonengrenze! Deshalb braucht man bis zur Station Schwechat ein zusätzliches Ticket um 1,80 Euro. So weit, so kompliziert.