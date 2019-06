Prinz Achmed beehrt den „Kinosommer“ in Villach

In Villach gibt es heuer wieder gleich zwei Gelegenheiten, Filme unter freiem Himmel anzusehen. Beim Kinosommer Drobollach am Faaker See werden bis 23. Juli die 80er-Jahre zelebriert: Mit „Ein Fisch namens Wanda“, „Rocky IV“ oder „Saturday Night Fever“. Von 7. bis 31. August lockt der Kinosommer Villach wieder in den Renaissancehof der Musikschule. „Special Guest“ ist dort „Prinz Achmed“.