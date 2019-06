Klimaschützer stürmen Kohletagebau in Deutschland

Der trockene Boden an der Abbaukante staubt, als Dutzende Aktivisten am Samstag in den Tagebau Garzweiler hineinrennen. Meist sind sie in weißen Papier-Overalls gekleidet. Auf Internetvideos des Bündnisses „Ende Gelände“ ist zu sehen, wie die Demonstranten johlend und klatschend durch den Tagebau in der Nähe von Aachen laufen. Die Polizei appelliert an die Frauen und Männer stehen zu bleiben.