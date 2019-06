Ohne Kontrolle auch keine Staus

Als die „Krone“ Samstagmittag sich an der Grenze auf dem Walserberg wieder selbst ein Bild von der Situation machte, war die Stimmung unter den deutschen Polizeibeamten freundlich, ruhig und gelassen. Der Verkehr rollte und auch die Prognose für den Nachmittag war eine recht gute – ein eher ungewöhnlicher Moment an einem Reisesamstag. Bayern und Baden-Württemberg beenden ja ihre Pfingstferien. Ein kurzer Gang über den Parkplatz in Richtung der Kontrollstelle machte schnell den Grund für die Lockerheit klar: Es wurde nicht kontrolliert. Anstatt in Schrittgeschwindigkeit an den Beamten vorbeizuzuckeln, floss der Reiseverkehr ungehindert am Grenzstein und Kontrollhäuschen vorbei in Richtung München.