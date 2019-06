Lucas: Formel-E-Pilot und Taxifahrer für DiCaprio

Zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes standen sie wieder Seite an Seite: Hollywoodstar Leonardo DiCaprio und Formel-E-Ass Lucas di Grassi. In Frankreich präsentierten sie DiCaprios Filmprojekt „And We Go Green“, das sich mit der Formel E auseinandersetzt. Darin spielt di Grassi eine Hauptrolle, in der er den Leinwandhelden etwa über die Rennstrecke kutschiert – quasi als Taxifahrer für den Filmstar.