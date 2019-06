Seltener „Katzen-Fuchs“ vermutlich neue Spezies

Genmaterial nun analysiert

Als eines der Exemplare 2008 in einem Hühnerstall eingesperrt wurde, konnten Forscher das Tier erstmals untersuchen. Vier Jahre später wurden Holzstöcke mit einem Lockmittel aufgestellt, an denen sich die Wildkatzen rieben - durch die abgestreiften Haare konnten die Wissenschaftler schließlich das Genmaterial analysieren: „Anhand ihrer DNA konnten wir sie von der Europäischen Wildkatze Felis silvestris silvestris unterscheiden. Sie ist nah an der Afrikanischen Wildkatze F. silvestris lybica, aber die genaue Identität muss noch ermittelt werden“, erklärte der Forscher Pierre Benedetti.