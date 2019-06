Lagerkoller? So idyllisch logiert unsere U21

Freiheiten

Regeneration steht angesichts des dicht gedrängten Programms mit drei Spielen in einer Woche an oberster Stelle. Jeder Kicker hat dabei seine Präferenzen, Gregoritsch achtet deshalb darauf, seine Kicker nicht zu sehr einzuschränken. „Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen und da ist was gewachsen. Es ist nicht so, dass ich den Spielern die freie Hand lasse, aber ich gebe ihnen schon in gewisser Weise eine Eigenständigkeit. Das ist wichtig, wenn du Erfolg haben willst“, gab der Steirer Einblick.