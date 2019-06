Bereitet Arsenal Angebot für Salzburg-Juwel vor?

Salzburg will mit Szoboszlai Champions League spielen

Salzburg will aber den Angreifer mindestens bis Winter beim Klub behalten und auch der junge Spieler fühlt sich wohl in der Mozartstadt. Die Engländer meinen, dass Arsenal mindestens 10 Millonen Euro ausgeben müsste um den Youngster nach London zu holen. Laut der Information von „The Sun“ arbeitet Arsenal-Trainer Unai Emery (oben im Bild) heuer mit einem kleineren Budget als sonst, was die Chancen für einen Szoboszlai-Transfer erhöht.