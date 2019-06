Wolfs Ausfall verändert Matchplan von U21-Team

Der Ausfall von Hannes Wolf hat für das Spiel von Österreichs U21-Fußball-Nationalteam große Auswirkungen. Das hat ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch vor dem EM-Duell mit Dänemark am Donnerstag (18.30 Uhr/live ORF 1) in Udine betont. „Sein Ausfall verändert unseren Matchplan, unsere Systematik“, verlautete der 61-jährige Steirer am Mittwochabend im Stadio Friuli.