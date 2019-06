US-Behörden finden auf Schiff 16,5 Tonnen Kokain

Drogen in sieben Containern versteckt

Nach Informationen des Senders NBC News war die Drogenfracht in sieben Containern des Schiffs MSC Gayane versteckt, das zuvor in Chile, Panama und den Bahamas gewesen sei. Laut der Regionalzeitung „Philadelphia Inquirer“ machte der Frachter in der Stadt an der US-Ostküste einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Europa.