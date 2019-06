Trainingsauftakt! LASK legt unter Ismael los

Der weiter von Salzburg ausgeliehene Samuel Tetteh war ebenso mit von der Partie wie der vergangene Saison an Altach verliehene Felix Luckeneder. Wie es mit dem Verteidiger weitergeht, sollen die nächsten Wochen zeigen. Es fehlten der am Rücken angeschlagene Marko Raguz sowie die U21-Teamspieler Maximilian Ullmann und Alexander Schlager, die bei der EM in Italien weilen. Das Betreuerteam ist seit Dienstag übrigens komplett. Mit Philip Großalber wurde ein neuer Torhütertrainer geholt. Der 29-Jährige arbeitete in den vergangenen vier Jahren bei Vorwärts Steyr und betreute auch Österreichs U16-Nationalteam. Die beiden Assistenten von Ismael sind Daniel Nister und Andreas Wieland, als Athletiktrainer wurde Denny Krcmarek verpflichtet.