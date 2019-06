Lasst Kindern die Sportplätze offen!

Die Erinnerung an Olympia 2012 in London, als Österreich medaillenlos blieb, ist noch immer nicht verblasst. Primär deshalb, weil die großmundig versprochenen Unterstützungsmaßnahmen für den Sport ausgeblieben sind. Forderungen nach der täglichen Turnstunde hallten ungehört durch die Alpenrepublik. Sieben Jahre später scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Am Samstag hat die SPÖ einen Entschließungsantrag angekündigt.