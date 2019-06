Kardashian kämpft bei Trump für US-Straftäter

Letzter Einsatz im Weißen Haus erfolgreich für Frau in Haft

Im vorigen Sommer hatte sich der Reality-Star in Washington für die Verkürzung einer lebenslangen Haftstrafe einer Frau eingesetzt, die in den 90er-Jahren im Zusammenhang mit Drogendelikten verurteilt worden war. Trump gab der Haftverkürzung statt, die Frau wurde freigelassen. Kardashian engagiert sich seitdem für Reformen im Strafvollzug, für die sich Trump ebenfalls einsetzt.