Landesfeuerwehrverband Kärnten feiert 150 Jahre!

Der Kärntner Landesfeuerwehrverband wurde am 13. Juni 1869 als erster Österreichs gegründet. Mit einem Festakt wird dies am Donnerstag exakt 150 Jahre danach im Wappensaal in Klagenfurt gefeiert. Die Geschichte des Verbandes hat der Autodidakt und Völkermarkter Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej in einem großformatigen Bild künstlerisch dargestellt. Er hat dafür Urkunden und Gründungsfotos collagiert, den Feuerwehrwehreid sowie den Heiligen Florian eingearbeitet und dies dickflächig mit Spachtel und Farbe übermalt. Dazu fließen auch seine eigenen Erfahrungen als Feuerwehrmann mit ein. „Das Bild ist dreigeteilt in gestern, heute, morgen. Die weiße Linie zeigt den Weg und ist ein Charakteristikum von mir“, erklärt Blažej.