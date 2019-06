Verletzt! ÖFB-Team muss auf Kapitän verzichten

Das österreichische Fußball-Nationalteam muss in den EM-Qualifikationsspielen am (heutigen) Freitagabend in Klagenfurt gegen Slowenien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien ohne Kapitän Julian Baumgartlinger auskommen. Der Leverkusen-Legionär steht wegen einer Entzündung im Sprunggelenk, die kurzfristig akut geworden ist, nicht zur Verfügung.