Liebes-Aus bei Irina Shayk und Bradley Cooper!

Fans fragen sich nun: Ist jetzt der Weg frei für eine Liebe zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper? Zwar beteuerte die Sängerin nach dem Gekuschel bei den Oscars im März: „Ja, die Leute haben Liebe gesehen. Aber stellt euch vor, genau das wollten wir euch sehen lassen.“ Und weiter: „Ich bin eine Künstlerin. Ich nehme an, wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben euch reingelegt.“ Sie und Cooper seien nur gute Freunde, so die 33-Jährige damals. Viele Fans sind sich dennoch sicher: Was nicht ist, kann ja noch werden ...