Was das Netz über Lady Gagas Gänsehaut-Moment sagt

Die Fans jedenfalls sind sich einig: Sollten Bradley Cooper und Lady Gaga nicht längst ein Paar sein, wäre es an der Zeit, eines zu werden. „Sie liebt ihn“, war sich ein Twitter-User nach der Performance sicher. Ein anderer meinte: „Ich habe buchstäblich ,Küssen, küssen, küssen‘ am Ende des Auftritts in meinen Fernseher geschrien.“