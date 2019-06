Riesiges Kokainlabor in den Niederlanden entdeckt

Kokainkonsum in der EU steigt weiter

Kokain ist laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht das am häufigsten konsumierte illegale Aufputschmittel in der EU. Im Vergleich zum Vorjahr meldete die Beobachtungsstelle am Donnerstag einen gleich dreifachen Anstieg: bei der Zahl der Beschlagnahmen, bei der durchschnittlich beschlagnahmten Menge sowie bei der Reinheit der Droge.