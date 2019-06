Littmann: „Stadionwald-Projekt nicht verschiebbar“

Wohin kommen die Bäume nach dem Projekt?

Nach Ablauf des Kunstprojektes Ende Oktober wird der Stadionwald genau so wie er vom Gartenbau-Star Enzo Enea komponiert wurde, endgültig verpflanzt. Derzeit sind Grundstücke in Prüfung. Eines davon ist in unmittelbarer Nähe des Wörthersee-Stadions, aber der Grundwasserspiegel ist zu hoch. Die Entscheidung liegt bei Stadtgartenamt und Enzo Enea.