Für den Beeren-Hunger

Nicht nur zum Frühstück, sondern auch als gesunde Zwischenmahlzeit eignet sich ein selbstgemachter Smoothie. Erlaubt ist, was gefällt. Mischen Sie gerne einige Fruchtsorten, so wird ihr Getränk nicht nur geschmacklich ausgeklügelt, sondern liefert auch viele verschiedene Mikronährstoffe. Trauen Sie sich und mixen Sie noch etwas Gemüse wie Karotten oder frischen Blattspinat mit. Karotten passen ausgezeichnet in einen Orangen-Ingwer-Smoothie und Blattspinat harmoniert exzellent mit allen möglichen Beeren. 1 Teelöffel Samen, egal ob Chia-, Lein- oder Hanf-, darf auch gerne in den Mixer.