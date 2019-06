Polizist nach Zeugen-Video in Innendienst versetzt

Jenes Aufregervideo, das mutmaßliche Polizeigewalt gegen einen Klima-Aktivisten bei einer Demo am Freitag in Wien zeigt, hat nun Konsequenzen für den verdächtigen Beamten: Er wurde in den Innendienst versetzt. „Die Wiener Polizei ist an einer vollständigen, lückenlosen Aufklärung des Vorfalls interessiert“, versicherte Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag. In dem Clip ist zu sehen, dass ein Mann von mehreren Polizisten am Boden fixiert wird - und anschließend offenbar Faustschläge von einem der Beamten kassiert.