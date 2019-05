Radfahrer stürzte mit Gesicht in Stacheldraht

Sturz in Kurve

Im Bereich der ehemaligen Mure kam er nach einer kurzen Abfahrt in einer Rechtskurve links von der Forststraße ab, stürzte und fiel mit dem Gesicht in einen Stacheldrahtzaun. Dabei zog er sich eine schwere Gesichtsverletzung zu. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Klinikum Wels geflogen.