EU-Wahl: Spitzenkandidaten erwartet ein langer Tag

Abstimmung in vier Ländern am Samstag

Bereits zur Abstimmung aufgerufen wurden am Samstag die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei sowie in französischen Überseegebieten. In Tschechien und Irland sind die Wahllokale bereits seit Freitag geöffnet, am Donnerstag bereits war in den Niederlanden und Großbritannien abgestimmt worden. In den meisten Ländern, darunter auch Österreich, wird über die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments erst morgen mit entschieden.