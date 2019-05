Lastwagen kracht auf der A2 in Betonleitwand

Unfall-Drama auf der Südautobahn A2: Ein Lkw ist am Freitagabend bei Leobersdorf (Bezirk Baden) gegen eine Betonleitwand gekracht. Der Lenker wurde schwer verletzt. Die A2 war in Richtung Wien vorübergehend gesperrt, das Fahrzeug musste gelöscht werden. Der Lenker (34) wurde schwer verletzt, in einer ersten Meldung hatte es zunächst geheißen, er wäre an Ort und Stelle verstorben. Bereits Freitagmittag hatte ein Lkw-Unfall auf der Südautobahn in Richtung Wien bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.