Schwarz/Lehaci in Poznan im 500-m-Finale

Die österreichischen Flachwasser-Kanutinnen Viktoria Schwarz/Roxana Lehaci sind am Freitag beim Weltcup in Poznan in Polen ins Kajak-Finale über 500 m eingezogen. In ihrem Vorlauf wie im Semifinale erreichten die beiden Oberösterreicherinnen Rang drei. Der Endlauf ist für Samstag (13.16 Uhr) angesetzt. Noch für heute, 17 Uhr, war für die beiden der Vorlauf über 200 m angesetzt.