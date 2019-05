Niki Lauda wird im Stephansdom aufgebahrt

Die verstorbene Formel-1-Legende und Flugliniengründer Niki Lauda wird am kommenden Mittwoch (29. Mai) im Wiener Stephansdom aufgebahrt. Auch ein Requiem findet an diesem Tag statt, wie die Kathpress am Donnerstag mitteilte. Im Video oben sehen und hören Sie einen Nachruf von krone.tv.