Wahlwerber entlang der Stadteinfahrt

Zu Irritationen bei Pendlern führten am Donnerstagfrüh einige Wahlwerber, die sich mit Plakaten entlang der Völkermarkter Straße in Klagenfurt plaziert hatten. Am Sonntag, 26. Mai, werden ja die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Die Stadteinfahrtsstraße ist immer wieder beliebter Ort für Wahlwerbungen dieser Art.