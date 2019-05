Salzburg hält den bundesweiten Mietpreis-Rekord

Im österreichweiten Schnitt kostete eine Hauptmietwohnung im abgelaufenen Jahr 7,8 Euro pro Quadratmeter und Monat – 2,1 Euro davon entfielen auf die Betriebskosten. Am teuersten sind die Mieten in Salzburg mit 9,2 Euro, dahinter folgen Vorarlberg (9,0 Euro) und Tirol (8,7 Euro). Erst danach reiht sich Wien mit durchschnittlich 8,3 Euro ein. Am billigsten wohnt man im Burgenland (5,9 Euro) und in Kärnten (6,2 Euro). Bei Neuvermietungen sind im bundesweiten Schnitt 9,2 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen, im privaten Bereich kostete eine Wohnung 2018 durchschnittlich 10,2 Euro pro Quadratmeter und Monat.