Feuer samt Explosion: Pensionistin (80) reanimiert

Eine 80 Jahre alte Frau hat nach einem Zimmerbrand am Dienstagabend in Wien-Leopoldstadt reanimiert werden müssen. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Rettung musste vier weitere Personen betreuen. Als Feuerwehrleute in der Brandwohnung waren, kam es dort zu einer heftigen Durchzündung.