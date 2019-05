FPÖ-Kandidat und früherer „EU-Bauer“ ist pleite

„Asylanten mit Adidasschuhen“ etc.

Tisal hatte nämlich auf seiner Facebook-Seite gewettert: „Tagtäglich sehe ich von meinem Balkon, wie Asylanten mit Adidasschuhen, Nike-Leiberln und Diesel-Jeans mit Smartphone und nagelneuen Bikes diskutierend vorbeigehen. Mich frisst ein bisschen der Neid.“ Der Kommentar reihte sich ein in eine Serie kritischer Statements zum Thema Flüchtlinge, die Tisal zu der Zeit veröffentlichte. In einem „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger erklärte er später, warum ihm der Kragen geplatzt war.