Gespann ging durch: Vater von Kutsche überrollt

77-Jähriger lief mit Zügeln in der Hand neben Gespann

Der 77-jährige Landwirt lief mit den Zügeln in der Hand neben dem Gespann her, wollte die Pferde stoppen. Doch nach etwa 30 Metern machten die Ponys auf der Wiese vorm Hof unvermittelt eine Kehrtwendung. Die Tochter flog bei dem Manöver vom „Bock“, ihr Vater verstolperte sich und geriet unter die Kutsche, wurde überrollt. Die Pferde liefen weiter hinter den Hof, wo die Kutsche umstürzte und die Tiere stoppten.