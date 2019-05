Polizei legt in Wien „Marihuana-Hotline“ still

Der Erfolg der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang aufgrund umfangreicher Ermittlungen sowie eines Hinweises der Polizeiinspektion Linzerstraße. Nicht weniger als 100 Abnehmer, davon 56 im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, wurden mittlerweile ausgeforscht. Die Festnahme der vier Gambier und eines Nigerianers im Alter von 22 bis 31 Jahren in einer Bunkerwohnung in der Felberstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus war bereits im November des Vorjahres erfolgt, aber erst jetzt bekannt gegeben.