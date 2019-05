Oppositionsparteien: „Diese Regierung ist am Ende“

Die Oppositionsparteien fordern nach Bekanntwerden der Aussagen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) über illegale Parteispenden und die Vergabe von Staatsaufträgen Neuwahlen. „Diese Regierung ist am Ende, das muss auch Sebastian Kurz einsehen“, so die NEOS. Auch die Liste JETZT fordert den Bundeskanzler auf, Strache zu entlassen, ebenso wie die SPÖ: „Es ist Zeit, diesem Spuk ein Ende zu machen“, so Pamela Rendi-Wagner (siehe auch Video oben).