Altach trotz 3:1-Sieg aus Europacup-Rennen

Altacher gaben Ton an

Die Vorarlberger gaben von Beginn an den Ton an und immer wieder stand Salzburg-Leihgabe Berisha im Mittelpunkt. Hartberg-Goalie Rene Swete konnte im Duell mit dem 21-jährigen Stürmer in der zwölften Minute noch in höchster Not retten. Eine Minute später schalteten die Hausherren nach einem Rotter-Ballverlust schnell um, Berisha bediente Schreiner, der Michael Huber mit einem Haken aussteigen ließ und einschoss.