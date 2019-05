Lehrer schlug Bub (8) mit der Hand ins Gesicht

Zum Übergriff war es bereits am Dienstag in einer Schule im Bezirk Graz-Umgebung gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Achtjährige soll zuvor mehrmals den Unterricht gestört haben. Die 62-jährige Lehrkraft schlug dem Schüler schließlich mit der Rückseite der Hand ins Gesicht. Der Bub erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Vorfall wurde bei der Polizei gemeldet, der Verdächtige erhielt laut Exekutive eine Anzeige.