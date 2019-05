Mit Messer gedroht: Schüler angezeigt, suspendiert

Jener 17-jährige Schüler, der am Mittwoch in einer Linzer Sonderschule eine 16-jährige Klassenkollegin gewürgt und einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht haben soll, ist am Donnerstag suspendiert worden. Der Bursch gelte als „verhaltensauffällig“, teilte die Bildungsdirektion mit. In der Einvernahme bei der Polizei gab der Teenager an,„durchgedreht“ zu haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.