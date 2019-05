Daten zeigen: Immer mehr Gewalt an unseren Schulen

Vermehrt Vorfälle in Kindergarten und Volksschule

Interessant sind die aktuellen Zahlen des Ministeriums auch mit Blick auf die Altersgruppen. Denn die Daten zeigen, dass auch bei den Jüngsten im Alter von 0 bis 9 Jahren - also schon in Kindergarten und Volksschule - Gewalt immer öfter auf der Tagesordnung steht. War der Trend hier mit 106 gemeldeten Übergriffen durch einzelne Kinder am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 in den Folgejahren wieder deutlich abgeflaut, schnellte die Zahl 2018 wieder nach oben: 103 der Jüngsten wurden im Vorjahr gleich in der Anfangsphase ihrer schulischen Laufbahn gemeldet.