Mit Socken im Hohen Haus: Blümel sorgt für Wirbel

Kanzleramtsminister Gernot Blümel hat am Mittwoch im Hohen Haus für „modische“ Aufregung gesorgt. Der ÖVP-Politiker zog sich im Laufe der Sitzung seine Schuhe aus und präsentierte locker-flockig - entsprechend der Farbe seiner Partei - türkise Socken. Bei der SPÖ sorgte dieser gewagte Auftritt für heftige Kritik. „Zieht es Ihnen bei Ihrer Politik auch die Schuhe aus, Herr Minister Gernot Blümel?“, twitterte die Partei. Die Frage muss in der Tat erlaubt sein: Darf ein Minister im Parlament so auftreten?