Nächste Titelentscheidung: Pep wieder vor Klopp

Als unverdient kann die Auszeichnung Guardiolas zum Trainer des Jahres freilich nicht eingestuft werden. Immerhin verteidigte er mit seiner Mannschaft den Meistertitel aus dem Vorjahr, wenn auch mit zwei weniger, aber immer noch unglaublichen 98 Punkten. Außerdem hat ManCity bereits Ligacup und Supercup in der Tasche. Am Wochenende könnte noch der FA-Cup folgen, am Samstag steigt das Finale gegen Watford.