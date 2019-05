ManCity ist Meister! Pep schnappt Klopp Titel weg

Dabei begann die Partie für den alten und neuen Champion denkbar schlecht. Glenn Murray brachte den Tabellen-17. Brighton in der 27. Minute nach einem Corner per Kopf in Führung. Sergio Aguero gelang jedoch schon 81 Sekunden später der Ausgleich für die Gäste, die spätestens ab diesem Zeitpunkt die Partie nach Belieben dominierten und durch Aymerick Laporte (38.), Riyad Mahrez (63.) und Ilkay Gündogan (72./Freistoß) den Sack zumachten.