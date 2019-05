Helikopter rettet Menschen aus brennendem Haus

Dramatische Szenen haben sich am Montag bei einem Brand in einem mehrstöckigen Haus auf der spanischen Insel Ibiza abgespielt. Als die Flammen bereits meterhoch aus den Fenstern geschlagen hatten, konnten sich zwei Bewohner aufs Dach des Hauses flüchten und wurden in einer spektakulären Rettungsaktion von einem Helikopter in Sicherheit gebracht (siehe Video oben).