Song Contest: Konzert am Strand mit Paenda

Nicht fehlen durfte dabei ihr Song „Limits“, für den es von den zahlreich erschienenen Fans viel Applaus gab: „Ich war total überrascht, wie viele Leute gekommen sind, das hat mich wirklich sehr berührt“, so die Steirerin nach dem Auftritt im „Krone“-Interview, „es ist wirklich schön, dass der Song mittlerweile in die Herzen geht, in den Ohren angekommen ist und hoffentlich die Menschen auch so berührt, das freut mich sehr.“