Schweden, Kanada und USA bei WM mit ersten Siegen

Titelverteidiger Schweden und Rekordweltmeister Kanada haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei gegen die beiden Aufsteiger ihre ersten Siege gefeiert. Der Doppel-Weltmeister fertigte am Sonntag in der Österreich-Gruppe B in Bratislava Italien mit 8:0 ab, Kanada gewann in der Gruppe A in Kosice gegen Großbritannien ebenfalls mit 8:0. Vizeweltmeister Schweiz besiegte Lettland 3:1.