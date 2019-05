Schumi-Film kommt ab Dezember in die Kinos!

Der erste offizielle Dokumentarfilm über die Formel-1 -Legende Michael Schumacher befindet sich in der Endphase der Produktion. Der Film soll laut „Bild“ ab Dezember in Deutschland und in der Schweiz in die Kinos kommen. Wann der Film in Österreich anläuft, ist ungewiss. Regie führten die preisgekrönten deutschen Filmemacher Michael Wech und Hanns-Bruno Kammertöns. Rocket Science wird den Vertrieb in Cannes aufnehmen.