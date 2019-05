Leichenteile von 35 Menschen in Mexiko entdeckt

Protest am Muttertag zum Gedenken verschwundener Kinder

Erst am Freitag hatten zahlreiche Frauen am mexikanischen Muttertag mit Protestmärschen an das ungeklärte Schicksal ihrer verschwundenen Kinder erinnert. In 16 Städten gingen Mütter, Angehörige und Aktivisten auf die Straße, um auf das Versagen der Regierung bei der Aufklärung aufmerksam zu machen. Allein in der Hauptstadt Mexiko-Stadt beteiligten sich rund 2.000 Menschen. Viele hielten Fotos von Vermissten in die Höhe.