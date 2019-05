Unfassbar! Rallye-Ass überlebt DIESEN Horror-Crash

Sportlich gesehen brachte der Crash natürlich das Aus für Neuville in Chile mit sich - womöglich verliert der Belgier aber auch die WM-Führung an den Franzosen Sebastien Ogier. Denn der Citroen-Pilot belegt nach sieben von 16 Sonderprüfungen Platz zwei hinter Ott Tänak (Toyota), das würde fürs Erste für einen Wechsel an der WM-Spitze reichen…