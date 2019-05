Zwei Linzer Drogendealer wurden festgenommen

Zwei Linzer (32,42) Drogendealer sind verdächtig, in einem Wettlokal eine Gesamtmenge von zumindest 3,8 Kilogramm Marihuana und 36 Gramm Kokain an 22 ausgeforschte Abnehmer verkauft zu haben. Sämtliche Beteiligte wurden bei den jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften zur Anzeige gebracht. Die beiden Linzer wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.