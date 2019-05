Tiroler Polizei ging Dealer-Paar ins Netz

7,6 Kilogramm Cannabis

Die Slowenen stehen im Verdacht, im Zeitraum von mehreren Jahren Drogen gewinnbringend an Dritte weiterverkauft zu haben. Der 61-Jährige ist konkret verdächtig, rund 7,6 Kilogramm Cannabiskraut an insgesamt 14 bekannte Abnehmer weitergegeben zu haben. Er sitzt derzeit in der Justizanstalt Innsbruck in U-Haft.