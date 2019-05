Salzburger Polizei: Waffen weg, Job weg

Ein Linzer Gutachter bescheinigte der heute 54-jährigen Ex-Polizeioffizierin in einem Prozess, der erst im April stattfand, 15-jähriges, fortgesetztes Mobbing durch Behördenvertreter.

Mobbing-Auslöser dürfte ihre Abschlussarbeit für den leitenden Polizeidienst gewesen sein: „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im Bereich der Sicherheitsexekutive.“ Für den Männer-dominierten Exekutivapparat war die Offizierin von da an ein rotes Tuch.

Der Gipfel der Affäre laut Angaben der Klägerin: Aus einem Waffenschrank des Salzburger Stadtpolizei-Kommandos sollen zwischen November 2011 und Ende 2013 zwei ihrer Privatwaffen verschwunden sein. Sie sind bis heute nicht wieder aufgetaucht und scheinen nach wie vor im EKIS-Fahndungssystem auf (eine Walther PPK und eine belgische FN, die frühere Dienstwaffe der Gendarmerie). Dieser Umstand kam erst im Zuge einer alle fünf Jahre angeordneten Waffenüberprüfung Anfang 2014 auf. Die Tatsache, dass die Offizierin dadurch ihre Waffenfähigkeit und Beruf verlieren würde, löste bei ihr ein schweres Trauma aus. 2016 wurde sie nach 30 Dienstjahren in Pension geschickt.