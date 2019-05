Strache: „Ich hatte Tränen in den Augen“

„Krone“: Ihr gemeinsamer Sohn kam am Neujahrstag zur Welt. Sie haben auf Facebook verkündet: „Endlich bist du da! Du hast mit deinem ersten Schrei den Atem des Lebens aufgenommen und damit unsere Herzen im Sturm erobert. Du bist ein Wunder - Geschenk und Erfüllung.“ Wie war das genau?

Heinz-Christian Strache: Ich war ja bei der Geburt dabei ...

Philippa Strache (lächelnd): Und er war tapferer als ich dachte.

Heinz-Christian: Es ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das Wunder des Lebens. Ich hatte Tränen in den Augen, als der kleine Wurm das Licht der Welt erblickt hat.

Philippa: Gehört hatte ich es ja schon oft, wie überwältigend dieser Moment sein soll. Aber es ist noch viel schöner und faszinierender. Ich bin einfach nur dagelegen und habe dieses kleine Wesen in meinem Arm bewundert.